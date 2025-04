DS Milan, incontro Furlani-Tare a Roma: decisivo per il futuro rossonero?

Giorgio Furlani avrebbe un incontro in programma con Igli Tare a Roma in queste ore: decisivo per il futuro del Milan?

Fabio Barera Redattore 15 aprile 2025 (modifica il 15 aprile 2025 | 15:57)

Il Milan ha sciolto le riserve e la dimostrazione è l'incontro che si terrà in queste ore tra Giorgio Furlani ed Igli Tare. I rossoneri da tempo sono alla ricerca di un profilo che possa svolgere questo incarico, assente di fatto dai tempi di Paolo Maldini e Frederic Massara, quando era stato proprio quest'ultimo a rivestirlo. Accantonata la pista Fabio Paratici, per le note vicende legate alla questione squalifica (qui la nostra posizione a riguardo), sembra che l'ex Lazio sia a questo punto il favorito. Nonostante ciò vi sarebbe una rosa di nomi che potrebbero rientrare in corsa in caso di fumata nera.

DS Milan, Tare è il prescelto: Furlani è andato a Roma. Ecco il motivo — Le ultime informazioni in merito le ha fornite il collega Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, attraverso un post pubblicato sul proprio sito ufficiale. Secondo quanto riferito, infatti, Giorgio Furlani si sarebbe recato a Roma, dove si troverebbe in questo momento. Il motivo è molto semplice e riguarda un incontro in programma con Igli Tare, che a questo punto diventa il candidato fortissimo per diventare il nuovo DS del Milan. Da capire se tale summit sarà decisivo.