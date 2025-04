DS Milan, Furlani sfoglia la margherita: bocciato anche Tare. Ecco il motivo

Ci sarebbe stata una fumata grigia per Igli Tare come nuovo DS del Milan: Giorgio Furlani non sarebbe convinto. Ecco il motivo

Tutto sembrava andare verso una possibile chiusura tra Igli Tare e Giorgio Furlani per l'incarico di nuovo DS del Milan e invece potrebbe esserci anche in questo caso un nulla di fatto. Ricordiamo come già i rossoneri avessero avuto dei contatti avanzati con Fabio Paratici, salvo poi fermare tutto per la questione legata alla squalifica dell'ex Juventus e Tottenham. Il casting aveva poi portato a quello che era il primo candidato di Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale, con cui c'è stato un primo incontro nel corso delle passate settimane. E uno era previsto nella giornata di oggi, giovedì 24 aprile.