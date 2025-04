Milan, secondo incontro con Tare. Derby e finale di Coppa Italia: quanti elogi

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 24 aprile 2025. Non potrebbe essere altrimenti, visto il successo nel derby di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Il Milan conquista il pass per la finale e dovrà vedersela contro una tra Empoli e Bologna. Ma non solo, poiché vi sono aggiornamenti anche per il nuovo direttore sportivo. Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA