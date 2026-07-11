Milan, Gila: "Ecco perché ho scelto il Milan. Sono molto emozionato"

Gli ultimi giorni di mercato hanno regalato una fiammata improvvisa a un calciomercato rimasto bloccato a lungo. A tracciare il bilancio del momento delle big italiane è stato il giornalista Gianluca Di Marzio, intervenuto nell'ultimo episodio del podcast 'Caffè di Marzio'. Tra blitz notturni, occasioni a zero e club fermi dalle mancate cessioni, l'esperto di mercato voluto fare il punto sulle principali trattative della serie A.

Milan, dall'arrivo di Gila al possibile approdo di Kessie alla Juventus

"La giornata di giovedì sembrava pazzesca per il calciomercato, quasi come uno degli ultimi giorni. Penso al blitz notturno della Fiorentina per Atta, all'Inter che prende Khalaili, mentre al Milan è arrivato Gila."

In soli 2 giorni, infatti, le due Milanesi hanno chiuso per Anan Khalaili e Mario Gila. Anche la fiorentina non è rimasta ferma a guardare: chiuso Atta dall'Udinese grazie ad un blitz notturno.

Il paradosso del Mondiale

Allo stesso tempo, è vero che il Mondiale ha inevitabilmente rallentato il mercato: fateci caso, ci sono giocatori anche di livello internazionale che addirittura sono senza contratto, disoccupati. Ci sono tanti giocatori che non hanno ancora trovato una sistemazione, penso a Vlahovic, Goretzka e Kessie."

Il blocco del Napoli

" Il Napoli non è riuscito a chiudere Khalaili e Gila, che sono andati all'Inter e al Milan, perché ha una marea di giocatori da dover cedere".

Se da un lato si registrano delle accelerate improvvise, dall'altro la presenza del Mondiale ha inevitabilmente congelato le tempistiche per i trasferimenti, creando così un vero e proprio paradosso di mercato, con top player dal valore internazionale rimasti senza squadra:In uno scenario così frenetico chi è che sta pagando il conto più salato è ildiex allenatore delGli azzurri, infatti, sono rimasti tagliati fuori dalle corse per ben due gioielli, finiti poi pressoe il motivo è prettamente strategico: il Napoli infatti, non è riuscito a chiudere Khalaili né per Gila a causa di una rosa molto folta che ha ingolfato l'indice di liquidità. Prima di poter comprare i partenopei hanno l'urgente bisogno di sfoltire l'organico e piazzare alcuni giocatori in esubero: