Modric al Milan, dalla Croazia “Ha riportato il fascino perduto alla Serie A”

L'articolo celebra non solo l'ennesimo capitolo della carriera del Pallone d'Oro, ma anche il segnale forte che il Milan e, di riflesso, la Serie A, stanno lanciando a livello internazionale, tornando ad attrarre campioni in grado di fare la differenza e di accendere la passione dei tifosi.

L'articolo dice: "Ha riportato alla Serie A italiana un tocco di glamour che aveva perso. Giocatori come lui raramente vengono in Italia. Non è all'apice della sua carriera, ma i Palloni d'Oro non possono essere vinti da club appenninici. Cristiano Ronaldo giocava per la Juventus quando lasciò anche il Real Madrid. L'ultimo a vincere il Pallone d'Oro in Italia è stato Kakà nel 2007. Prima di lui, Fabio Cannavaro nel 2006...