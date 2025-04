Dagli stadi alla Silicon Valley: l’ex proprietario del Milan punta su Hewlett Packard

Non è la prima volta che il fondo guidato da Paul Singer adotta questa strategia: già in passato Elliott è intervenuto su giganti come Salesforce, SAP e Citrix, con l’obiettivo di ristrutturare, rilanciare e valorizzare. E i numeri gli danno ragione. Basti pensare all’investimento in Dell Technologies, concorrente diretto di HPE: da quando è tornata in borsa nel 2018, Dell ha visto le proprie azioni crescere di quasi il 300%, registrando rendimenti nettamente superiori rispetto a quelli di HPE.