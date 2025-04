Milan-Atalanta, vincere per sperare nell'Europa. Ma i tifosi la pensano così...

Tuttavia, c'è una parte della tifoseria rossonera che non accoglie positivamente una possibile qualificazione in Europa League . Già, poiché la seconda competizione europea può rappresentare un grande ostacolo per la prossima stagione. Lo sappiamo, giocare di giovedì non è proprio un benessere e le lunghe trasferte rischiano di influenzare negativamente un complesso percorso stagionale.

Vero, il Milan non ha mai vinto l'Europa League, o la Coppa Uefa, nella sua gloriosa storia, ma questa ipotesi non sembra solleticare particolarmente i tifosi del Diavolo. Il palcoscenico perfetto per un club come quello rossonero non può non essere la Champions League ed essere esclusi dalla massima competizione europea rappresenta già una brutta e dolorosa ferita. Alcuni supporters, addirittura, propendono per un'esclusione totale, dunque neanche in Conference League, per concentrarsi unicamente sul campionato. In molti, infatti, prendono in esempio ciò che è accaduta al Napoli. La squadra azzurra è tornata subito a lottare per lo Scudetto dopo la pessima stagione dello scorso anno e una parte della tifoseria rossonera vorrebbe vivere lo stesso processo, magari proprio con Antonio Conte in panchina.