Milan, con Tare finisce una storia ma ne inizia un’altra: dalla panchina al mercato

Partiamo dalla panchina. L'ultima partita del Milan , quella contro l' Udinese , sembra aver fatto capire una cosa: questa squadra non è fatta per il gioco dominante. Certo, qualcuno potrà dire di averlo pensato già mesi fa, ma intanto Conceicao sembra aver trovato una quadra per questo finale di stagione. Un 3-4-3 che valorizza tutte le qualità della rosa rossonera. Niente più palleggio sterile, niente più baricentro altissimo. Il Milan deve correre sulle ali del suo talento e deve assolutamente basarsi sulle caratteristiche dei suoi giocatori migliori. Viene facile pensare, dunque, che il prossimo tecnico del Diavolo possa essere un profilo già abituato a questo tipo di gioco: chi meglio di Massimiliano Allegri o Antonio Conte ?

Questi ultimi sono i due nomi che i tifosi rossoneri reclamano a gran voce e l'arrivo di uno tra Allegri e Conte certificherebbe una cosa: il Milan vuole tornare protagonista. Basta con le scommesse, il club rossonero non può più permettersi di sbagliare, soprattutto se la prossima stagione non si godrà della partecipazione alla Champions League .

Un mercato più... italiano

Altra domanda: che tipo di mercato farà il Milan? Collegandoci all'ultimo concetto spiegato, vien da sé che alla squadra rossonera servano dei profili già abituati al calcio italiano, dei giocatori con esperienza che conoscano bene le dinamiche del nostro campionato. Samuele Ricci rimane in cima alla lista degli obiettivi, ma non bisogna sottovalutare anche un inserimento per Lorenzo Lucca, così come per Riccardo Orsolini e Federico Chiesa.