Criscitiello: “Il Milan ha bisogno di Galliani, ora. Non domani”

Criscitiello: "Ecco perchè servirebbe Galliani al Milan"

"Mercoledì Adriano Galliani spegnerà 81 candeline. Qualcuno potrebbe dire “largo ai giovani” (vero) ma in certi ruoli e in certi periodi serve l’esperienza non l’età. I giovani li vogliamo in campo e in panchina. Anche in società ma Furlani basta e avanza. Al Milan serve potere, equilibrio, esperienza, passione per il calcio e per il club. In più bisogna considerare che, in un caso ipotetico, Galliani andrebbe a sostituire Scaroni alla Presidenza del Milan e non un trentenne neolaureato. Se cambi Scaroni con Galliani significa che il Milan torna a ragionare da grande club.