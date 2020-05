Coronavirus – Serie A, sospetto positivo al Bologna: l’esito del tampone

ULTIME NEWS – Sospiro di sollievo per il Bologna e per la Serie A. Nella giornata di ieri si era registrato un caso di sospetta positività nel club felsineo, un elemento dello staff di Sinisa Mihajlovic, ma per fortuna si è trattato di un falso allarme.

Il Bologna, infatti, ha comunicato sul proprio sito ufficiale che il: "primo test di controllo effettuato sul componente del gruppo-squadra il cui ultimo esame aveva evidenziato un risultato dubbio ha dato esito negativo. Nelle prossime ore – riferusce il Bologna- verrà effettuato un ulteriore e definitivo esame di approfondimento. In via precauzionale comunque l'allenamento di oggi sarà in forma individuale".