Coronavirus – Rapporto stipendi-ricavi: l’impatto sui conti del Milan

NEWS MILAN – Quanto inciderà il coronavirus sulle casse dei club calcistici? I colleghi di Sky Sport, durante la rubrica ‘Football benchmark‘, hanno analizzato la sostenibilità dei club europei relativamente al probabile calo di ricavi per via dell’emergenza coronavirus.

Nello specifico si parla del Milan, purtroppo primo nella grafica (in alto) sul rapporto stipendi-ricavi relativo alla scorsa stagione 2018/2019. Tale percentuale, secondo i parametri UEFA, dovrebbe essere minore del 70%. Da prevedere che nel corso di questa stagione 2019/2020, e della prossima, i dati possano peggiorare ulteriormente (video in basso) viste le problematiche economiche legate al coronavirus.

Un calo di ricavi è praticamente certo, e non solo per via dei mancati introiti da stadio. Ci sono problemi anche relativi ai diritti tv ed in generale anche sugli sponsor. In tutto questo il progetto futuro del Milan, con Ralf Rangnick e Ivan Gazidis in testa, dovrebbe portare ad un abbassamento degli ingaggi, anche per i nuovi acquisti, e magari si potrà provare a puntare sul ‘player trading’ per provare a contenere le perdite.

