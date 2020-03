Coronavirus – Ecco le iniziative del Napoli per combattere l’emergenza

NEWS NAPOLI – Il Napoli di Gennaro Gattuso, per combattere il Coronavirus, da oggi ha iniziato a mettere in atto delle precauzioni per evitare il possibile contagio fra i giocatori.

Come riporta Il Mattino oggi in edicola, la società partenopea ha sospeso gli incontri organizzati con gli sponsor, cancellato le conferenze stampa e ha introdotto nuovi medici per Lorenzo Insigne e compagni. Inoltre, Gattuso ha pensato per il suo Napoli all’utilizzo di borracce personalizzate con il proprio numero per ogni giocatore, al divieto di scambiarsi asciugamani e cercare di evitare il più possibile il contatto con i tifosi per autografi e fotografie.

Poi, a tutti i calciatori verrà misurata la febbre nel momento stesso in cui varcheranno la soglia del centro sportivo di Castel Volturno. Parlando di Milan invece, i rossoneri hanno dei numeri veramente insufficienti fino a questo momento. Per il Diavolo è la peggior stagione da 15 anni a questa parte. Per saperne di più continua a leggere >>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android