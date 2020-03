Ecco le prime pagine di oggi, lunedì 9 marzo 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano i risultati dei recuperi della 26^ giornata con la vittoria della Juventus contro l’Inter per 2-0 nel match Scudetto di Torino. Il Milan, invece, crolla in casa contro il Genoa 2-1: inutile la quarta rete di Ibrahimovic in stagione.

