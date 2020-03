È il peggior Milan degli ultimi 15 anni: ai livelli della squadra di Inzaghi

NEWS MILAN – I 36 punti raccolti in 26 partite di campionato fin qui giocate, rappresentano per il Milan, il dato peggiore degli ultimi 15 anni (cioè da quando, nella stagione 2004/2005, la Serie A è tornata a 20 squadre), insieme a quello della stagione 2014/2015: quella con Filippo Inzaghi allenatore.

E pensare che c’era chi storceva il naso e si lamentava di Gennaro Gattuso che, fra mille vicissitudini, l’anno scorso portò a casa 68 punti. Il Milan 2019/2020 targato Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Zvonimir Boban è indifendibile. La media punti di 1,3 a partita, che l’attuale squadra sta tenendo, è assolutamente inaccettabile. Stefano Pioli, sta tentando di salvare il salvabile, ma dopo la rottura fra Gazidis e tutta la dirigenza con competenze sportive, il compito diventa ancora più arduo.

Ecco tutti i dati stagione per stagione con le relative medie punti:

2019/2020 – 36 punti (per ora in 26 partite) con 1,4 di media

2018/2019 – 68 punti con 1,8 di media

2017/2018 – 64 punti con 1,7 di media

2016/2017 – 63 punti con 1,7 di media

2015/2016 – 57 punti con 1,5 di media

2014/2015 – 52 punti con 1,4 di media

2013/2014 – 57 punti con 1,5 di media

2012/2013 – 72 punti con 1,9 di media

2011/2012 – 80 punti con 2,1 di media

2010/2011 – 82 punti con 2,2 di media (Scudetto)



2009/2010 – 70 punti con 1,8 di media

2008/2009 – 74 punti con 1,9 di media

2007/2008 – 64 punti con 1,7 di media

2006/2007 – 61 punti con 1,6 di media (69 punti sul campo con 1,8 di media)

2005/2006 – 58 punti con 1,5 di media (88 punti sul campo con 2,3 di media)

2004/2005 – 79 punti con 2,1 di media

In 15 anni, un solo scudetto vinto e nessuna Coppa Italia portata a casa, testimoniano lo scarso feeling, che in questo momento storico, il Milan ha con le competizioni a livello nazionale. La via per uscire dal tunnel è ancora lunga, come certificano i numeri sopra riportati. Al termine del campionato, si preannuncia l’ennesima rivoluzione e l’ennesimo tentativo di ripartire da zero.

