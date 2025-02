La Roma si presenta a San Siro dopo un pareggio casalingo per 1-1 contro il Napoli in Serie A, avendo palesato una buona capacità di reazione avendo ripreso la capolista nel finale. In Europa League i giallorossi hanno raccolto una vittoria convincente per 2-0 contro l'Eintracht Francoforte, mostrando una buona forma e passando alla fase successiva. La squadra di Ranieri è determinata a continuare il percorso in Coppa Italia, pronta a dare battaglia. Squalificato Mancini, giallorossi previsti con il 3-5-2: da Svilar in porta a Hummels dietro, Angeliño e l'ex Saelemaekers in fascia a Paredes in mediana, fino a Dybala-Dovbyk in avanti.