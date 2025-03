Conte carica il Napoli: preparazione Intensa per la sfida con il Milan

Antonio Conte ha riunito l’intera rosa a Castel Volturno per iniziare la preparazione in vista della sfida cruciale contro il Milan

Antonio Conte ha riunito l’intera rosa a Castel Volturno per iniziare la preparazione in vista della sfida cruciale contro il Milan . Secondo quanto riportato da Il Mattino, il tecnico del Napoli ha ripreso la guida della squadra con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione e affinare la preparazione per la ripresa del campionato.

Conte ha utilizzato le prime sessioni di allenamento per fare il punto della situazione con i suoi giocatori, ribadendo tanto i punti di forza quanto le lacune mostrate dalla squadra nella trasferta di Venezia, prima della pausa per le nazionali. Il mister ha voluto non solo rafforzare la consapevolezza dei pregi del Napoli, ma anche lavorare sui difetti, affinché non si ripetano errori nelle sfide decisive che attendono la squadra.