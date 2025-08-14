Conference League: Jovic segna dopo 9 minuti dal debutto con l’AEK

Esordio con il botto per Luka Jovic in maglia AEK. L’attaccante serbo ex Milan, arrivato in estate, ha impiegato appena 9 minuti per segnare

Esordio con il botto per Luka Jovic in maglia AEK . L’attaccante serbo ex Milan, arrivato in estate per rinforzare il reparto offensivo, ha impiegato appena nove minuti per lasciare il segno nel match dei preliminari di Conference League contro l’Aris Limassol.

Esordio da sogno per Jovic: L'ex Milan segna dopo 9 minuti in Conference League

Entrato in campo tra l’entusiasmo dei tifosi, Jović ha subito dimostrato freddezza e istinto da bomber, capitalizzando al meglio un’azione corale e battendo il portiere avversario con un preciso destro. Una rete che non solo certifica il suo immediato impatto, ma che potrebbe rivelarsi fondamentale nell’economia della doppia sfida europea.