Compleanno in rossonero per Sottil: il “jolly” del Milan compie 26 anni

Oggi, 3 giugno 2025, Riccardo Sottil compie 26 anni. Alla sua prima stagione in rossonero, l'esterno offensivo classe '99 ha portato freschezza, velocità e spirito propositivo, confermandosi una risorsa preziosa per la rosa del Milan. Arrivato a febbraio in prestito dalla Fiorentina, ha saputo farsi trovare pronto quando chiamato in causa, offrendo prestazioni generose e di qualità. L'esterno offensivo ha collezionato 8 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Nonostante il minutaggio limitato, Sottil ha mostrato impegno e professionalità, contribuendo alla profondità della rosa rossonera. Il Club e i tifosi gli augurano il meglio. Tanti auguri, Riccardo!