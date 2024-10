Auguri a Theo Hernandez: un percorso di successi e gol

Dal suo arrivo al Milan , Theo ha realizzato un impressionante numero di gol e assist. Nella stagione 20/21, segna 7 gol in Serie A, diventando uno dei terzini più prolifici del campionato. Le sue prestazioni valgono il premio come "Miglior terzino sinistro della Serie A".

Fino ad oggi, Theo ha totalizzato 29 gol in tutte le competizioni con il Milan e più di 15 assist, dimostrando la sua capacità di influenzare il gioco in fase offensiva. Le sue doti di velocità, dribbling e potenza nei tiri lo rendono un giocatore temibile per ogni difesa. Oltre ai successi individuali, Theo ha contribuito a riportare il Milan in cima alla Serie A, con la vittoria del 19esimo scudetto nel 2021/2022 dopo un decennio.