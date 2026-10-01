Clamoroso in Portogallo: il 7 di Cristiano Ronaldo cambia padrone. Sarà l'ex rossonero Rafael Leao ad indossarlo
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La maglia numero 7 della Nazionale de Portogallo cambia proprietario: dopo essere stata per anni legata a Cristiano Ronaldo, il numero iconico della Nazionale verrà indossato da Rafael Leão, ex calciatore del Milan, nella sfida di questa sera contro la Danimarca.
Ex Milan, Leao cambia numeroLa novità arriva dopo l'addio di Cristiano Ronaldo al ritiro della Nazionale, con l'attaccante che ha lasciato il gruppo alla vigilia della partita contro i danesi. A confermare il cambio di numero, inoltre, è stata la lista UEFA ufficiale dei calciatori del Portogallo.
Per Leão si tratta di un passaggio molto forte. L'ex attaccante rossonero, oggi alla corte del Galatasaray, vestirà una maglia che per anni ha rappresentato una delle principali icone del calcio mondiale.
Secondo quanto riportato dal quotidiano A Bola, inoltre, dopo la bellissima prestazione degli scorsi giorni, il centravanti titolare sarà proprio Goncalo Ramos, attaccante del Milan arrivato in estate dal PSG per una cifra superiore ai 70 milioni di euro. Ecco, d seguito, la probabile formazione:
Diogo Costa, Dalot, Dias, Veiga, Mendes, Neto, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Felix, Ramos
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