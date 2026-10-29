Derby Milan-Inter: chi sono gli allenatori con più presenze? | Video

La doppietta di Alphadjo Cisse aveva acceso le speranze del Milan, regalando ai rossoneri l'illusione di poter aver completato una rimonta stratosferica. La squadra felsinei, però, è riuscita a riportarsi in vantaggio nella ripresa, conquistando poi la vittoria. Nonostante il risultato finale, molto negativo per i rossoneri, la prestazione fornita dal giovane è comunque positiva.

Milan, le statistiche di Cisse

A confermare il peso della prova sono le statistiche fornite da Opta, che inseriscotra i protagonisti maggiori più giovani nella storia recente del Diavolo. Il giovane classe 2006, all'età di 20 anni, ha raggiunto quota, diventando il terzo giocatore più giovane a superare le due reti nella Seria nell'era dei 3 punti, iniziata nella stagione '94-95.

Davanti al giovane risultano esserci solamente Alexandre Pato, che raggiunse questo traguardo a soli 18 anni e 147 giorni, e Stephan El Shaarawy (19 anni e 332 giorni).

Cisse come Pato ed El Shaarawy

Le statistiche però, se analizzare, evidenziano anche altre particolarità:degli ultimi 20 anni a segnare sia con il sinistro che con il destro nella stessa partita. Prima di lui solo(contro la Roma nel 2009) ed(contro il Cagliari nel 2012).

La doppietta realizzata nella prima mezz'ora di gioco rappresenta anche un evento che mancava ai rossoneri dal 20 maggio del 2023, quando Giroud segnò due volte contro la Sampdoria.