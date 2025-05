Chiesa, da sogno rossonero a fantasma ad Anfield: un titolo di campione amaro

Due gol e due assist rappresentano un magro bottino per un investimento da 12 milioni di euro, una "scommessa" che, al momento, non sembra aver pagato i dividendi sperati. E come se il danno sportivo non bastasse, per Chiesa si profila anche la beffa di non ricevere la medaglia di campione d'Inghilterra. Il regolamento è chiaro: per essere insigniti del prestigioso riconoscimento, è necessario aver collezionato almeno cinque presenze in campionato. Con sole quattro apparizioni, per un totale di 33 minuti, il classe '97 dovrà sperare di scendere in campo in almeno una delle restanti sfide contro Arsenal, Brighton o Crystal Palace per non vedersi negata una gioia che, per un calciatore, rappresenta l'apice della carriera.