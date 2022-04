Cessione Milan, trattativa Elliott-Investcorp: Al Ardhi si muove in prima persona

Il presidente esecutivo di Investcorp Mohammed Al Ardhi si sta occupando in prima persona della trattativa con Elliott per l'acquisto del Milan

Arrivano ulteriori conferme circa la trattativa tra Elliott e il fondo ' Investcorp' per la cessione del Milan . Fin da quando ha rilevato il club rossonero, l'obiettivo dell'attuale proprietà era chiaro a tutti: risanare il bilancio del club, creare valore, per poi rivendere al miglior offerente. La chiusura del cerchio sembra ormai prossima alla conclusione. Il fondo arabo ha ottenuto due settimane di trattative esclusive con Elliott e sta cercando di rilevare il club di via Aldo Rossi per una cifra vicina al miliardo.

Ma c'è di più: stando a quanto riferisce 'Al Arabiya', noto organo di informazione arabo, sarebbe proprio il presidente esecutivo Mohammed Al Ardhi a condurre in prima persona i colloqui con Elliott. Al Ardhi, che nella giornata di ieri è intervenuto su Twitter per lanciare un messaggio ai tifosi rossoneri, sembra stia facendo davvero di tutto per chiudere quello che sarebbe un passaggio di consegne record per il mondo del calcio.