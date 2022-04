Calciomercato Milan – Via Rebic? Il Diavolo torna su un vecchio amore

Giorni caldi per il Milan, primo in classifica in Serie A, al centro di voci di cessione societaria e con un pensiero al calciomercato estivo. La squadra a disposizione di mister Stefano Pioli, infatti, molto competitiva per il campionato italiano, sarà rinforzata in vista della stagione 2022-2023, al fine di poter disputare anche una Champions League migliore di quella giocata tra settembre e dicembre 2021. I dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara hanno bene in mente cosa fare, pur non conoscendo ancora se il budget per il mercato lo metterà a disposizione Elliott o, eventualmente, il nuovo proprietario InvestCorp.