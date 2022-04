Al Ardhi (InvestCorp): “Congratulazioni Milan, di nuovo in testa alla Serie A”

Mohammed Al Ardhi, presidente esecutivo del fondo 'InvestCorp', ha dedicato un messaggio al Milan dopo la vittoria contro il Genoa

La possibile cessione del Milan da parte di Elliott a 'InvestCorp' è sicuramente la notizia del momento. Il fondo arabo, da inizio aprile, sta trattando l'acquisto del club rossonero per una cifra che si aggira sul miliardo. Un'indiscrezione partita dal quotidiano francese 'L'Equipe' e che, in breve tempo, ha fatto il giro del mondo. Ma questi colloqui sono reali? Il fondo è davvero interessato al Milan?

Questo 'tweet' di Mohammed Al Ardhi è molto significativo in tal senso. Attraverso il noto social, il presidente esecutivo di 'Investcorp' ha fatto i complimenti al Milan per essere ritornato in vetta alla Serie A dopo la vittoria contro il Genoa. Inoltre sono arrivati anche gli auguri di buona Pasqua al club e a tutti i suoi tifosi. Ecco il post: "Congratulazioni al Milan per essere tornato in vetta al campionato italiano. Buona Pasqua al club, ai suoi tifosi e a tutti quelli che festeggiano in quest'occasione".