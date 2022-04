Mercato Milan – Occhi sul nuovo Modric, duello con il Liverpool / News

La vittoria contro il Genoa permette al Milan di inseguire l'obiettivo scudetto dopo due stop inaspettati contro Bologna e Torino. Tutte le attenzioni del club rossonero sono rivolte alle questioni di campo: come ha affermato Paolo Maldini nel pre-partita, adesso è vietato parlare di mercato, ma bisogna soltanto concentrarsi ad un finale di stagione che darebbe un senso al lavoro fantastico svolto negli ultimi anni. Ma è impossibile immaginare che la dirigenza non abbia gli occhi rivolti verso avanti nonostante la situazione attuale. E infatti ci sono diversi nomi sul tavolo da valutare in vista della prossima stagione. Divock Origi e Sven Botman a parte, il Diavolo guarda anche ai giovani talenti per puntellare un reparto che subirà una profonda metamorfosi.