Cattolica, tripudio rossonero: la Milan Cup 2025 celebra 700 giovani talenti!

Ospite d'onore e figura simbolo dell'evento è stato l'ex portiere della Nazionale Brasiliana e colonna del Milan, Nelson Dida. La sua presenza ha regalato un tocco di magia in più, ispirando i giovani portieri e tutti i partecipanti con la sua esperienza e il suo carisma. La Milan Cup 2025 ha visto la partecipazione entusiasta di tantissime Academy rossonere, confermando il ruolo del torneo come vetrina per i talenti futuri e momento di aggregazione per la grande famiglia milanista.