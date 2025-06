L’oro nascosto del mercato: quando i free agent diventano affari da non perdere

In difesa, la carrellata di nomi è a dir poco impressionante. Dalla Serie A, l'Inter potrebbe perdere un pilastro come Stefan de Vrij, un centrale di caratura internazionale che farebbe comodo a chiunque. Il Milan saluterà Alessandro Florenzi. Ma il panorama è molto vasto: Victor Lindelof dal Manchester United, Nelson Semedo dal Wolverhampton e Nicolas Tagliafico dal Lione sono solo alcuni dei terzini e centrali che potrebbero cambiare maglia senza alcun esborso per il cartellino.

Centrocampo e attacco: classe, gol e qualità a parametro zero — È forse a centrocampo che si concentrano le opportunità clamorose. L'idea di ingaggiare un certo Luka Modric a 39 anni potrebbe sembrare folle per alcuni, ma la sua classe e la sua visione di gioco rimangono un patrimonio inestimabile per qualsiasi spogliatoio, infatti è prossimo il suo trasferimento al Milan. Accanto a lui, fantasisti come Christian Eriksen (Manchester United) e come Thomas Partey (Arsenal) possono ancora dare tantissimo. Dalla Serie A, profili come Mario Pasalic (Atalanta) o Matias Vecino (Lazio) offrono ancora tanta qualità e quantità a costo zero.

E poi c'è l'attacco, la vetrina dei gol. Il nome che alimenta il mercato è ovviamente Cristiano Ronaldo, un colpo mediatico e, se ancora integro, anche tecnico. Ma guardando alla Serie A, il Milan si vedrà svincolare Luka Jovic, che in rossonero ha mostrato sprazzi del suo talento. L'Inter vedrà partire Marko Arnautovic. E poi ci sono i ritorni: Mario Balotelli, mai banale, potrebbe cercare una nuova avventura in un altro club. Alexandre Lacazette dal Lione e Dominic Calvert-Lewin dall'Everton sono attaccanti di razza che potrebbero trovare nuova linfa in campionati diversi. Anche l'ex rossonero Ante Rebic, reduce da un prestito al Lecce, sarà libero di accasarsi altrove.

Insomma, il mercato dei free agent è un'arena dove l'intuizione e la velocità delle decisioni contano più che mai. Un'occasione per costruire squadre competitive, aggiungendo tasselli di esperienza o scommettendo su talenti che cercano un rilancio, il tutto senza intaccare il budget destinato ai trasferimenti. Le prossime due settimane saranno frenetiche, e non è detto che le sorprese non siano dietro l'angolo.