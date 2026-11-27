Tra gli acquisti più azzeccati della scorsa estate c'è senza dubbio Diego Moreira, esterno belga prelevato dallo Strasburgo per 51 milioni di euro più bonus. A dire la sua sul classe 2004 è stato Antonio Cassano, intervenuto nell'ultimo appuntamento con il podcast 'Viva El Futbol'.

Moreira, un impatto devastante

Milan, le parole di Cassano su Moreira

"Moreira mi piace tanto, è molto forte. Secondo me renderebbe ancora di più giocando come esterno alto a destra di un 4-2-3-1 o di un 4-3-3. Per uno come lui che ha spunto e sa andare in uno contro uno giocare a tutta fascia è tosta".

L'esordio all'Allianz Stadium contro la Juventus non era stato particolarmente brillante, ma nel giro di pochi mesiè riuscito ad imporsi come uno dei giocatori più importanti di questo. Nelle sue primein maglia rossonera, il belga ha già messo insiemediventando il terzo giocatore con più partecipazioni gol alle spalle di(13) e(9).è un calciatore che piace molto a. L'ex fantasista, però, pensa che lascelta da Ruben Amorim non sia quella ideale per sprigionare tutto il potenziale dell'ex Strasburgo:

Nella stagione 2026/2027, Moreira ha giocato sei partite sulla corsia destra (1 gol e 3 assist) e cinque su quella sinistra (3 gol e 1 assist). La recriminazione di Cassano, tuttavia, sta soprattutto nell'interpretazione del ruolo: Amorim chiede al belga di giocare a tutta fascia, aiutando sia in fase difensiva sia in fase offensiva. Liberarlo da corse all'indietro potrebbe permettergli di avere più energie e lucidità nell'ultimo terzo di campo. Uno dei punti di forza del classe 2004, però, è proprio la capacità di partire in proggressione con tanto campo da attaccare di fronte a sé, qualità che potrebbe sfruttare meno giocando da esterno alto.