Antonio Cassano esalta Ruben Amorim: dal passato al Manchester United alle idee che sta mettendo in mostra sulla panchina del Milan
Cassano: "Leao, solo tante sgroppate. Dove sono gol e assist?" | VIDEO
Tra le principale accuse degli "anti-Amorim" c'è il classico: "Ha fallito al Manchester United". Un concetto che non trova d'accordo Antonio Cassano, intervenuto dagli studi di 'Viva El Futbol' nell'ultimo appuntamento con il programma in cui collabora con Lele Adani e Nicola Ventola.
Le parole di Cassano su AmorimCassano ha difeso a spada tratta Amorim, spiegando che il fallimento al Manchester United non cambierà la sua opinione.
"A me piace da impazzire Amorim, per come allena, per come vuol far giocare la sua squadra e per come parla. Ha fatto male al Manchester United? Cosa me ne frega a me? Io non vado mai a vedere le vittorie, le sconfitte, i trofei o altro. Vado a vedere dove il percorso di un allenatore mi porta".
Amorim ha davvero fallito allo United?Amorim ha davvero fallito al Manchester United? La risposta è sì. Il lavoro svolto allo Sporting, aveva portato i 'Red Devils' a puntare su di lui dopo l'esonero di Erik Ten Hag, esercitando la clausola da 11 milioni di euro per portarlo in Inghilterra. In Premier League, tuttavia, Amorim non è riuscito a riproporre lo stesso calcio mostrato in Portogallo, né a ottenere gli stessi risultati. Nelle 63 partite alla guida del Manchester United, il tecnico ha mantenuto una media di appena 1,43 punti a partita. Il 5 gennaio 2026 viene esonerato dopo uno sfogo in conferenza stampa e due pareggi consecutivi contro Wolverhampton e Leeds. Tuttavia, è importante sottolineare che, al momento dell'esonero, lo United si trovava a -3 dal Liverpool terzo in classifica: un piazzamento tutto sommato discreto.
Old Trafford, il tritacarne dei sogniNegli ultimi dieci anni, il Manchester United ha esonerato nove allenatori (Moyes, Giggs, Van Gaal, Mourinho, Solskjaer, Carrick, Rangnick, Ten Hag e Amorim). L'ultimo titolo vinto risale all'annata sportiva 2012/2013, l'ultima stagione di Sir Alex Ferguson in panchina. Da quel momento, i 'Red Devils' hanno speso più di 3 miliardi di euro sul mercato, senza mai tornare ad essere realmente competitivi. Un'infinità di giovani in rampa di lancio sembravano aver preso il loro talento una volta entrati ad 'Old Traffod': Hojlund, Zirkzee e Sesko per citarne alcuni tra i più recenti. Sancho, Pogba ed Anthony per tornare indietro di qualche anno. L'annata 2026/2027 è iniziata sulla falsa riga del passato: 17° posto in Premier League e Carrick a un passo dall'esonero.
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