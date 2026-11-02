Tra le principale accuse degli "anti-Amorim" c'è il classico: "Ha fallito al Manchester United". Un concetto che non trova d'accordo Antonio Cassano, intervenuto dagli studi di 'Viva El Futbol' nell'ultimo appuntamento con il programma in cui collabora con Lele Adani e Nicola Ventola.

Le parole di Cassano su Amorim

"A me piace da impazzire Amorim, per come allena, per come vuol far giocare la sua squadra e per come parla. Ha fatto male al Manchester United? Cosa me ne frega a me? Io non vado mai a vedere le vittorie, le sconfitte, i trofei o altro. Vado a vedere dove il percorso di un allenatore mi porta".

Amorim ha davvero fallito allo United?

Old Trafford, il tritacarne dei sogni

ha difeso a spada tratta, spiegando che il fallimento alnon cambierà la sua opinione.Amorim ha davvero fallito al Manchester United?Il lavoro svolto allo Sporting, aveva portato i 'Red Devils' a puntare su di lui dopo l'esonero di Erik Ten Hag, esercitando la clausola daper portarlo in Inghilterra. In Premier League, tuttavia,non è riuscito a riproporre lo stesso calcio mostrato in Portogallo, né a ottenere gli stessi risultati. Nelle 63 partite alla guida del, il tecnico ha mantenuto una media di appena 1,43 punti a partita. Il 5 gennaio 2026 vienedopo uno sfogo in conferenza stampa e due pareggi consecutivi contro Wolverhampton e Leeds. Tuttavia, è importante sottolineare che, al momento dell'esonero, lo United si trovavaun piazzamento tutto sommato discreto.Negli ultimi dieci anni, ilha esonerato(Moyes, Giggs, Van Gaal, Mourinho, Solskjaer, Carrick, Rangnick, Ten Hag e Amorim). L'ultimo titolo vinto risale all'annata sportiva, l'ultima stagione diin panchina. Da quel momento, i 'Red Devils' hanno spesosul mercato, senza mai tornare ad essere realmente competitivi. Un'infinità di giovani in rampa di lancio sembravano aver preso il loro talento una volta entrati ad 'Old Traffod':per citarne alcuni tra i più recenti.edper tornare indietro di qualche anno. L'annata 2026/2027 è iniziata sulla falsa riga del passato: 17° posto in Premier League e Carrick a un passo dall'esonero.