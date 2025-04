Cardiff City, Aaron Ramsey diventa allenatore ad interim: guiderà la squadra

Ad affiancare Ramsey in questa inedita avventura saranno Chris Gunter, Joe Ralls, Tom Hutton e Matthew Bloxham, che comporranno il suo staff tecnico. L’esordio da allenatore avverrà lunedì, in casa, contro l’Oxford United: una sfida fondamentale per le sorti del club.

Ecco parte del comunicato ufficiale diramato dal club: “Aaron Ramsey guiderà il Club nelle restanti tre partite della stagione dello Sky Bet Championship, a partire dalla partita di lunedì in casa contro l’Oxford United. Vorremmo ringraziare Omer per la passione e l’impegno dimostrati durante il suo mandato come allenatore del Cardiff City e gli auguriamo il meglio per i suoi prossimi passi nel mondo del calcio.”