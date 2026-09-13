Bastano solamente 10 minuti per svoltare la partita dell'Olimpico, e la firma è ancora la sua: Matteo Cancellieri. L'esterno italiano si conferma un vero e proprio incubo per il Milan, trovando la via del gol con una precisione enorme quando si trova davanti al Diavolo.

Lazio-Milan, Cancellieri di nuovo a segno

Con la stoccata di ieri, il 'Diavolo' diventa a tutti gli effetti la sua vittima preferita in carriera. Non si tratta, infatti, di una semplice confidenza, ma di un vero e proprio feeling con il gol che arriva da lontano. Già durante la stagione 24-25, quando all'epoca indossava la maglia del, il calciatore aveva trafitto i rossoneri per ben due volte, rivelandosi una costante spina nel fianco per la difesa rossonera.

Cambia la maglia, ma la storia è sempre la stessa: quando davanti ai suoi occhi compare il rossonero, Cancellieri si trasforma in una vera e propria belva. La sua capacità di aggredire gli spazi nei momenti chiave del match si sta rivelando una vera e propria sentenza per il Milan, regalando al calciatore un sigillo in più e una notte da protagonista.