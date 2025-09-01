Calendario Milan, gli impegni di settembre dei rossoneri di Allegri

Settembre porta già al primo snodo della stagione rossonera: tra Serie A e Coppa Italia, il Milan di Allegri deve necessariamente alzare i giri. In Campionato arriveranno alcune sfide ravvicinate che misureranno condizione, automatismi e ambizione: servirà qualità e soprattutto concretezza. In Coppa Italia i Sedicesimi con il Lecce riportano una sfida da dentro-fuori a San Siro.