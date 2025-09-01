(Fonte acmilan.com)
ULTIME MILAN NEWS
Calendario Milan, gli impegni di settembre dei rossoneri di Allegri
Mese importante per porre le basi di una stagione che si preannuncia insidiosa ma tutta da vivere. Superata la sosta delle nazionali, si procede spediti verso le gare ufficiali, tra cui alcuni big match interessanti: andiamo a vedere nel dettaglio gli impegni di tutte le squadre rossonere di questi 30 giorni.
PRIMA SQUADRA MASCHILE
Settembre porta già al primo snodo della stagione rossonera: tra Serie A e Coppa Italia, il Milan di Allegri deve necessariamente alzare i giri. In Campionato arriveranno alcune sfide ravvicinate che misureranno condizione, automatismi e ambizione: servirà qualità e soprattutto concretezza. In Coppa Italia i Sedicesimi con il Lecce riportano una sfida da dentro-fuori a San Siro.
SERIE A
COPPA ITALIA
© RIPRODUZIONE RISERVATA