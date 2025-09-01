Pianeta Milan
Calendario Milan, gli impegni di settembre dei rossoneri di Allegri

Mese importante per porre le basi di una stagione che si preannuncia insidiosa ma tutta da vivere: gli impegni di settembre di Allegri
Alessia Scataglini
(Fonte acmilan.com)

Mese importante per porre le basi di una stagione che si preannuncia insidiosa ma tutta da vivere. Superata la sosta delle nazionali, si procede spediti verso le gare ufficiali, tra cui alcuni big match interessanti: andiamo a vedere nel dettaglio gli impegni di tutte le squadre rossonere di questi 30 giorni.

PRIMA SQUADRA MASCHILE

Settembre porta già al primo snodo della stagione rossonera: tra Serie A e Coppa Italia, il Milan di Allegri deve necessariamente alzare i giri. In Campionato arriveranno alcune sfide ravvicinate che misureranno condizione, automatismi e ambizione: servirà qualità e soprattutto concretezza. In Coppa Italia i Sedicesimi con il Lecce riportano una sfida da dentro-fuori a San Siro.

SERIE A

  • 3ª giornata, Milan-Bologna, domenica 14 settembre alle 20.45 (DAZN) - San Siro - BIGLIETTI

  • 4ª giornata, Udinese-Milan, 20-21 settembre ore TBC (DAZN, ev. Sky/Now) - Bluenergy Stadium, Udine

  • 5ª giornata, Milan-Napoli, 27-28 settembre ore TBC (DAZN) - San Siro

    COPPA ITALIA

  • Sedicesimi di finale, Milan-Lecce, 23-24-25 settembre ore TBC (Canale 5) - San Siro - BIGLIETTI

