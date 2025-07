In una recente intervista ai microfoni dei canali ufficiali del Real Madrid, Luka Modric ha dato il suo ultimo saluto ai Blancos: "È difficile dirlo, ma sono emozioni contrastanti. Un'epoca indimenticabile, gloriosa e vittoriosa è giunta al termine. Quello che ho vissuto mi riempie di gioia ancora maggiore. Ricordare tutto quello che ho realizzato qui mi rende molto felice, anche se ormai è finito. Al Real Madrid sono cresciuto come giocatore e come persona. Il Real Madrid mi ha dato tutto nel calcio, e per questo gli sarò grato per tutta la vita".