Calciomercato Milan, finalmente Modric: quando arriva per visite e firma

Modric, dunque, arriverà a giorni a Milano per le visite mediche, per l'idoneità sportiva e per la firma sul contratto con il Diavolo. A quel punto, l'ormai ex numero 10 del Real Madrid andrà in vacanza. Si presenterà a Milanello per gli allenamenti da lunedì 4 agosto, dopo la tournée dei rossoneri in Asia e in Australia.