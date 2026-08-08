Rafa Leao resta a San Siro? Senza offere top il Milan riflette: svendita o rilancio? Il pensiero di Bocci

Alessia Scataglini
- Milano
Rafael Leão, attaccante AC Milan, può lasciare i rossoneri in questo calciomercato estivo 2026

Leão può davvero restare al Milan? Intanto il Galatasaray si è rifatto sotto

Un'estate vissuta in bilico, tra saluti e una possibile inaspettata permanenza. Il futuro di Rafael Leao continua a tenere col fiato sospeso tutto l'ambiente Milan. Se tra giugno e inizio luglio la separazione era ormai ovvia, Lo scenario degli ultimi giorni ha cambiato le carte in tavola, registrando una brusca frenata.

Milan, Leao verso al permanenza?

A cambiare le carte in tavola è stato il mercato estero. Nonostante le varie indiscrezioni sui top club europei, nessun acquirente si è spinto avanti concretamente, presentando un'offerta vicina alle richieste del club rossonero. A fare il punto della situazione ci ha pensato il giornalista Alessandro Bocci, intervenuto sulle colonne de 'Il Corriere della Sera'.
"Visto che nessuno sembra intenzionato a investire 50 milioni per il talento discontinuo di Rafa, i rossoneri e lo stesso Amorim sono chiamati a una riflessione: conviene svenderlo oppure provare a riaccendere la fiammella? Una decisione non facile, ma da prendere in fretta".
Milan Leao

Trattenere o svendere?

Il nodo resta comunque olfatto alla continuità del numero 10, da sempre capace di spaccare le partite ma anche di camminare in campo. Senza un'offerta all'altezza, il rischio per il Milan è quello di fare una vera e propria svendita. Dall'altro lato, invece, trattenere un calciatore contro la sua volontà, scontento, è un'arma a doppio taglio.

La palla ora passa alla dirigenza: scommettere sul rilancio del numero 10 o attendere un affondo last-minute prima della fine della sessione estiva a di calciomercato? Il tempo sta per scadere e la situazione andrebbe sistemata quanto prima.

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