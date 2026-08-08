Un'estate vissuta in bilico, tra saluti e una possibile inaspettata permanenza. Il futuro di Rafael Leao continua a tenere col fiato sospeso tutto l'ambiente Milan. Se tra giugno e inizio luglio la separazione era ormai ovvia, Lo scenario degli ultimi giorni ha cambiato le carte in tavola, registrando una brusca frenata.

Milan, Leao verso al permanenza?

"Visto che nessuno sembra intenzionato a investire 50 milioni per il talento discontinuo di Rafa, i rossoneri e lo stesso Amorim sono chiamati a una riflessione: conviene svenderlo oppure provare a riaccendere la fiammella? Una decisione non facile, ma da prendere in fretta".

Trattenere o svendere?

A cambiare le carte in tavola è stato il mercato estero. Nonostante le varie indiscrezioni sui top club europei, nessun acquirente si è spinto avanti concretamente, presentando un'offerta vicina alle richieste del club rossonero. A fare il punto della situazione ci ha pensato il giornalista, intervenuto sulle colonne de 'Il Corriere della Sera'.Il nodo resta comunque olfatto alla continuità del numero 10, da sempre capace di spaccare le partite ma anche di camminare in campo. Senza un'offerta all'altezza, il rischio per il Milan è quello di fare una vera e propria svendita. Dall'altro lato, invece, trattenere un calciatore contro la sua volontà, scontento, è un'arma a doppio taglio.

La palla ora passa alla dirigenza: scommettere sul rilancio del numero 10 o attendere un affondo last-minute prima della fine della sessione estiva a di calciomercato? Il tempo sta per scadere e la situazione andrebbe sistemata quanto prima.