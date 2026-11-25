Yael Trepy, attaccante del Cagliari, parla a margine dei Premi USSI Sardegna 2026 in vista della partita di Serie A contro il Milan
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Dopo la trasferta di Europa League sul campo dell'Olympiacos, il cammino del Milan in Serie A riprenderà dal match contro il Cagliari. A pochi giorni dalla sfida dell'Unipol Domus ha parlato uno dei migliori prospetti della formazione di Fabio Pisacane: Yael Trepy, attaccante francese classe 2006.
La storia di TrepyYael Trepy arriva al Cagliari nell'estate 2022 dopo le esperienze nelle giovanili di Villeneuve Académie e Créteil. Cresciuto nel settore giovanile rossoblù, si mette in evidenza soprattutto in Primavera, dove realizza 12 gol nella stagione 2025-2026. L'8 gennaio 2026 debutta in Serie A contro la Cremonese, trovando anche la rete del definitivo 2-2. Nell'agosto successivo, però, la sua carriera rischia di interrompersi a causa di un grave incidente in piscina a Baja Sardinia, che lo costringe al ricovero in terapia intensiva. Dopo settimane di cure e riabilitazione, il classe 2006 supera i controlli medici e torna ad allenarsi con la prima squadra. Il 27 ottobre, contro la Roma, ritrova finalmente il campo.
Le parole di Trepy verso Cagliari-MilanIntercettato dai colleghi di 'Cagliarinews24' a margine della consegna dei Premi USSI Sardegna 2026, il giovane attaccante ha parlato così in vista della sfida contro il Milan:
"Affrontiamo una squadra fortissima, tra le migliori del campionato, ma si parte dallo 0-0: prepareremo la partita al meglio per provare a vincere anche questa volta. Vogliamo dire la nostra con le nostre qualità, come abbiamo sempre fatto. Undici punti di differenza sono tanti, ma contro Inter, Roma, Como e altre grandi squadre siamo stati all’altezza della situazione".
Il rendimento del Cagliari contro le bigIl Cagliari ha alternato risultati negativi e prestazioni incoraggianti contro le squadre di alta classifica. Sono arrivate le sconfitte contro Inter (0-1), Roma (4-2), Lazio (2-1) e Como (2-0), ma anche la vittoria in trasferta contro l'Atalanta (2-1) e il pareggio casalingo con la Juventus (1-1). I rossoblù hanno quindi dimostrato di poter competere anche con avversari di maggiore caratura, pur evidenziando visibili difficoltà in fase offensiva e nella gestione dei momenti decisivi delle partite.
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