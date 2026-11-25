Il Cagliari perde una pedina in vista dei prossimi impegni stagionali e, tra questi, c'è anche la sfida contro il Milan di Amorim, in programma lunedì prossimo, per la quale la presenza di Joseph Liteta appare fortemente in dubbio dopo il problema fisico accusato durante gli impegni con la nazionale dello Zambia.

Il centrocampista era stato utilizzato con una certa continuità danelle ultime settimane: l'allenatore rossoblù, infatti, lo aveva inserito a gara in corso in ciascuna delle tre partite precedenti alla trasferta di Como, andata in scena lo scorso sabato. Una pedina molto importante nelle rotazioni del Cagliari, che ora dovrà fare i conti con la sua assenza.

A far chiarezza è stato lo stesso club attraverso un comunicato ufficiale, pubblicato dopo gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il calciatore al rientro in Sardegna:

“A seguito di un trauma al ginocchio sinistro riportato con la Nazionale dello Zambia, Joseph Liteta, rientrato nell’Isola, è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una severa distorsione dell’articolazione, con lesione parziale del legamento collaterale mediale e interessamento del legamento crociato anteriore. Il calciatore si sottoporrà nelle prossime settimane ad ulteriori esami e visite specialistiche al fine di definire al meglio l’iter di recupero“.