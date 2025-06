Buffon conferma: “Gattuso nuovo CT, la miglior scelta possibile”

"Gattuso nuovo Commissario Tecnico, abbiamo fatto la miglior scelta possibile", ha dichiarato Buffon, allontanando ogni dubbio sulla decisione. Le parole dell'ex capitano azzurro e attuale capo delegazione della Nazionale risuonano come un'approvazione forte e chiara, sottolineando come la Federazione abbia individuato in "Ringhio" il profilo ideale per guidare il nuovo corso.