La straripante vittoria di ieri contro il Frosinone per 5-1 ha restituito un fortissimo entusiasmo all'ambiente rossonero. Il Milan di Rúben Amorim ha letteralmente travolto la squadra di Alvini, confermando la forte crescita sul piano delle prestazioni e dimostrando una qualità offensiva molto interessante.

Milan, le parole di Bucchioni

Oltre al campo però, a far discutere sono anche le possibili strategie future. Il mercato infatti potrebbe riservare delle grandissime sorprese, soprattutto alla luce della volontà di Cardinale di investire direttamente per alzare il livello della rosa.

Nel solito editoriale per TMW, il giornalista Enzo Bucchioni, ha voluto analizzare il momento vissuto dai rossoneri, soffermandosi su quelle che sono le ambizioni della proprietà e su alcuni nomi che potrebbero rappresentare degli obiettivi per il futuro.

Tra questi ovviamente spiccano Endrick e Bruno Fernandes del Manchester United. Secondo Bucchioni, all'interno del Milan si respira una nuova energia da quando Cardinale ha assunto il ruolo più centrale. La proprietà, infatti, avrebbe intenzione di investire per costruire una squadra sempre più competitiva, portando il diavolo ai livelli di una volta:

"Anche il Milan che ha divertito battendo e sommergendo di reti il Frosinone per una volta ingenuo, vuol fare un grande mercato. Da quando Cardinale ha preso direttamente le redini del club c’è un’energia nuova e tante risorse. L’idea è chiara, riportare il Milan al livello della sua storia e del brand anche in Europa e non solo in Italia. Per farlo, ovvio, servono campioni e grandi giocatori."

Uno dei nomi che starebbe attirando molto l'attenzione è Endrick. Il giovane attaccante del Real Madrid sarebbe finito al centro delle riflessioni del Milan, con Cardinale affascinato dal suo talento. Bucchioni ha voluto parlare di un interesse forte da parte di Cardinale, al punto che sarebbe arrivata una richiesta direttamente a Florentino Perez.

A rendere del tutto più interessante ci sarebbero anche le parole di José Mourinho, che avrebbe manifestato una posizione non completamente chiusa alla sua possibile partenza:

"Vista l’incertezza di Tresoldi, ma non solo, aumenta l’innamoramento di Cardinale per Endrick. Il brasiliano del Real Madrid l’ha stregato, la richiesta è arrivata direttamente a Florentino Perez e pure Mourinho sembra essersi arreso. “Lo terrei, ma se il club vuole fare altrimenti…”, parole chiare che avvicinano il ragazzo al Milan. Ma non basta."

Il nome di Endrick però non è l'unico e, tra i vari nomi sondati, spunta anche quello di Bruno Fernandes, la cui situazione contrattuale potrebbe diventare un'opportunità da monitorare. Il calciatore, secondo quanto riferito da Bucchioni, non sarebbe intenzionato a rinnovare il proprio contratto con il club inglese;

"I riflettori sono accesi anche su Bruno Fernandes che non vuole rinnovare con il Manchester. Arriverà a parametro zero o è possibile trovare una soluzione poco onerosa già per gennaio vista la situazione complicatissima del club inglese? Lo vedremo, ma se il Milan pensa allo scudetto la classifica corta e il crescere della qualità delle prestazioni autorizzano a crederci