Il Milan si prepara ad affrontare il Bournemouth in trasferta una sfida tutt'altro che semplice. Domani sera alle ore 21:00, la squadra di Amorim scenderà in campo al Vitality stadium contro il Bournemouth. Nonostante il rendimento altalenante degli inglesi in campionato, i rossoneri non potranno permettersi dei passi falsi.

Milan, le insidie contro gli inglesi

Il fattore legato al campo e le caratteristiche del campionato inglese potrebbero infatti rendere la partita molto impegnativa: i ritmi rispetto a quelli della Serie A sono molto diversi e sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione.

La partita di domani sarà del tutto inedita: le due squadre infatti non si sono mai affrontate prima in una competizione ufficiale. Per i rossoneri inoltre si tratta del 12esimo club inglese incontrato nelle principali competizioni europee.

Tra i vari giocatori a cui dobbiamo prestare attenzione c'è Rayan, brasiliano classe 2006 che potrebbe raggiungere un traguardo molto significativo: il giovane ha già trovato il gol nelle prime due partite europee degli inglesi, andando a segno contro Sturm Graz e Real Sociedad. Con un'altra rete contro il Milan, il calciatore potrebbe diventare l'ottavo giocatore a segnare nelle prime tre partite europee..