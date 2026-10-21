Alla vigilia della grande sfida di Europa League contro il Bournemouth, Ruben Loftus-Cheek ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni microfoni di Sky Sport. Il centrocampista inglese ha voluto presentare la gara, soffermandosi su quelli che saranno le insidie della partita e sull'atmosfera che aspetterà il Milan in Inghilterra.

Milan, le parole di Loftus-Cheek

«Tornare a casa in Inghilterra è sempre bello. I ricordi sono tanti, ma ci aspettano sempre gare difficili. Il Bournemouth è una squadra pericolosa, per quanto finora non stia facendo benissimo in Premier. Mi aspetto un bel clima caldo».

Per l'inglese, tornare in Inghilterra è sempre un'emozione molto particolare, ma il centrocampista rossonero è ben consapevole delle numerose difficoltà che incontreranno durante la sfida. I Cherries, nonostante un rendimento alquanto altalenante in campionato, sono comunque una squadra molto forte e piena di qualità tecniche:

Successivamente, il centrocampista ha voluto anche parlare di Rúben Amorim, del suo lavoro e dei suoi nuovi principi di gioco. Loftus-Cheek si è detto molto fiducioso sulle qualità della rosa rossonera e su quello che verrà richiesto dall'allenatore portoghese:

«Ogni allenatore ha i propri principi e il proprio stile di gioco. Il mister ama avere la palla sempre in possesso e penso che noi abbiamo le caratteristiche necessarie per svolgere ciò che ci chiede. Siamo in un momento positivo. Obiettivi? Tornare in Champions League e vincere trofei. Giustamente i tifosi pretendono tanto, ma nel calcio c’è bisogno di tempo per costruire qualcosa che duri».

In chiusura, il centrocampista inglese ha voluto spendere alcune parole sul suo futuro, senza sbilanciarsi troppo. Lofuts-Cheek ah riferito di trovarsi molto bene a Milano e che, giocare per questi colori, è sempre un grandissimo onore:

Non credo sia necessario parlare di futuro, quanto di calcio, partita dopo partita. Mi trovo benissimo qui, giocare con questi colori è un onore, ma per parlare di futuro è presto