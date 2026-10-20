Consegnate le nuove auto a Luka Modric e Ruben Amorim per la partnership tra AC Milan e BMW
Di Silvestre: "Una BMW rossonera ispirata al Milan" | VIDEO
Cerimonia di consegna auto al Centro Sportivo di Milanello. Sergio Solero, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, ha fatto visita al centro d'allenamento dei rossoneri per consegnare personalmente i nuovi veicoli ufficiali a due tesserati del club. Il tecnico Rúben Amorim ha ricevuto le chiavi di una nuova BMW X7, mentre a Luka Modrić è stato consegnato un modello BMW XM. L'evento ha rappresentato un nuovo momento di unione tra la società di Via Aldo Rossi e il suo partner automobilistico.
BMW-Milan, i dettagli della partnershipLa consegna dei veicoli si inserisce nell'accordo commerciale tra il Milan e il gruppo BMW. La collaborazione tra il club rossonero e la filiale italiana della casa automobilistica di Monaco di Baviera è iniziata nel 2021 ed è stata ufficialmente rinnovata nel 2025. Il marchio tedesco è il Premium Partner e Official Automotive Partner della società milanese. La partnership mira a unire le due realtà attorno a obiettivi condivisi come l'innovazione tecnologica, la ricerca dell'eccellenza e lo sviluppo di strategie legate alla sostenibilità a 360 gradi.
Dalle campagne ESG agli eventi per i tifosiNel corso degli anni, la collaborazione tra AC Milan e BMW è andata oltre la semplice fornitura automobilistica per toccare progetti di responsabilità sociale. Il club rossonero ha infatti supportato diverse iniziative promosse dal marchio tedesco in ambito ESG (Environmental, Social and Governance). Tra le attività svolte rientrano la campagna focalizzata sulla diversità +Diversity e la partecipazione alle prime due tappe del progetto nazionale BMW in Tour. L'accordo prosegue anche in vista delle prossime stagioni, con la programmazione di ulteriori eventi coordinati e iniziative congiunte pensate per coinvolgere direttamente i tifosi rossoneri e i fan del brand automobilistico.
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