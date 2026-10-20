Cerimonia di consegna auto al Centro Sportivo di Milanello. Sergio Solero, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, ha fatto visita al centro d'allenamento dei rossoneri per consegnare personalmente i nuovi veicoli ufficiali a due tesserati del club. Il tecnico Rúben Amorim ha ricevuto le chiavi di una nuova BMW X7, mentre a Luka Modrić è stato consegnato un modello BMW XM. L'evento ha rappresentato un nuovo momento di unione tra la società di Via Aldo Rossi e il suo partner automobilistico.

BMW-Milan, i dettagli della partnership

Dalle campagne ESG agli eventi per i tifosi

La consegna dei veicoli si inserisce nell'accordo commerciale tra ile il gruppo. La collaborazione tra il club rossonero e la filiale italiana della casa automobilistica di Monaco di Baviera è iniziata neled è stata ufficialmenteIl marchio tedesco è ildella società milanese. La partnership mira a unire le due realtà attorno a obiettivi condivisi come l'innovazione tecnologica, la ricerca dell'eccellenza e lo sviluppo di strategie legate alla sostenibilità a 360 gradi.Nel corso degli anni, la collaborazione traè andata oltre la semplice fornitura automobilistica per toccare progetti di responsabilità sociale. Il club rossonero ha infatti supportato diverse iniziative promosse dal marchio tedesco in ambito(Environmental, Social and Governance). Tra le attività svolte rientrano lae la partecipazione alle prime due tappe del progetto nazionale. L'accordocon la programmazione di ulteriori eventi coordinati e iniziative congiunte pensate per coinvolgere direttamente i tifosi rossoneri e i fan del brand automobilistico.