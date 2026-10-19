Massimo Ambrosini analizza la prestazione del Milan contro l'Atalanta e spiega i motivi del calo nel finale: ecco cosa c'entra Modric
Milan-Atalanta 3-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
In tanti stanno provando a dare una spiegazione al crollo del Milan nei 20 minuti finali del match contro l'Atalanta. Intervenuto a 'DAZN' nel post partita, anche Massimo Ambrosini ha detto la sua, tirando in ballo l'uscita dal campo di Luka Modric.
Un Milan a due facceNei primi 65 minuti di gioco, il Diavolo è stato completamente padrone del campo, tanto da spingere Amorim ad affermare di aver visto il miglior Milan della stagione. In vantaggio per 3-0, i rossoneri hanno completamente staccato la spina, permettendo all'Atalanta di rientrare in partita. I nerazzurri hanno accorciato le distanze con Gaetano (66') e Krstovic (81'), rischiando addirittura di pareggiarla nel finale con Zappacosta, chiuso dalla grande parata di Maignan.
Milan, le parole di Ambrosini su ModricQuesto il commento di Ambrosini sul crollo del Milan nei minuti finali:
"È uscito Modric che era l'unico in grado di gestire i ritmi e il Milan non ha più avuto la possibilità di tenerli. Il gol ha riacceso l’Atalanta e il Milan non ha avuto la capacità di congelare la partita. Dopo il 3-2 non hanno più avuto la gestione della palla".
Inserendo Jashari e Loftus-Cheek, Amorim ha provato a mettere maggiore fisicità in mezzo al campo, ma la qualità di Modric avrebbe potuto essere utile per uscire dalla pressione aggressiva dell'Atalanta.
I numeri di Modric contro l'AtalantaEcco qualche dato interessante della prestazione di Modric contro l'Atalanta (statistiche Sofascore)
- Passaggi riusciti/tentati: 64/67 (96%)
- Tocchi: 75
- Intercetti: 1
- Palloni recuperati: 3
- Chilometri percorsi: 8
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