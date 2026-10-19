Milan-Atalanta 3-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'

In tanti stanno provando a dare una spiegazione al crollo del Milan nei 20 minuti finali del match contro l'Atalanta. Intervenuto a 'DAZN' nel post partita, anche Massimo Ambrosini ha detto la sua, tirando in ballo l'uscita dal campo di Luka Modric.

Un Milan a due facce

Milan, le parole di Ambrosini su Modric

"È uscito Modric che era l'unico in grado di gestire i ritmi e il Milan non ha più avuto la possibilità di tenerli. Il gol ha riacceso l’Atalanta e il Milan non ha avuto la capacità di congelare la partita. Dopo il 3-2 non hanno più avuto la gestione della palla".

Nei primi 65 minuti di gioco, il Diavolo è stato completamente, tanto da spingere Amorim ad affermare di aver visto il miglior Milan della stagione . In vantaggio per 3-0, i rossoneri hanno completamente staccato la spina, permettendo all'Atalanta di rientrare in partita. I nerazzurri hanno accorciato le distanze con(66') e(81'), rischiando addirittura di pareggiarla nel finale con, chiuso dalla grande parata di Maignan.Questo il commento disul crollo delnei minuti finali:

Inserendo Jashari e Loftus-Cheek, Amorim ha provato a mettere maggiore fisicità in mezzo al campo, ma la qualità di Modric avrebbe potuto essere utile per uscire dalla pressione aggressiva dell'Atalanta.

I numeri di Modric contro l'Atalanta

Passaggi riusciti/tentati: 64/67 (96%)

64/67 (96%) Tocchi: 75

75 Intercetti: 1

1 Palloni recuperati: 3

3 Chilometri percorsi: 8

Ecco qualche dato interessante della(statistiche Sofascore)