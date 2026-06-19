Intervenuto sul canale Youtube di 'Cronache di Spogliatoio', Fabrizio Biasin si è espresso con toni critici sull'operato del Milan e del proprietario Gerry Cardinale. Il giornalista si è focalizzato sulla mala gestione del momento di crisi e del vuoto di potere causato dal licenziamento in massa di Allegri, Tare, Furlani e Moncada dello scorso 25 maggio. A quasi un mese dal repulisti ordinato dal patron, il Diavolo si trova ancora senza dirigenza e con un allenatore che non ha figure di riferimento con cui interfacciarsi.

Milan, l'intervento di Biasin

“Ho la percezione che la proprietà del Milan stia in qualche modo prendendo in giro la propria tifoseria. Questo comportamento si sta ripetendo con eccessiva frequenza. Sul piano delle dichiarazioni ufficiali vengono espresse determinate intenzioni, ma i fatti concreti delineano uno scenario differente. Al momento la guida tecnica è stata definita, ma la scelta è riconducibile esclusivamente a Gerry Cardinale. Di conseguenza, qualsiasi dirigente verrà inserito nell'organigramma in questa fase non avrà inciso sulla nomina dell'allenatore. La gestione complessiva appare caratterizzata da una marcata confusione, una situazione che il club rossonero non meriterebbe. L'intero operato societario dà l'impressione di essere guidato dalla casualità e dall'improvvisazione”.

La ricostruzione del disastro

Milan, e ora?