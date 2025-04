Biasin scuote il Milan: “Paratici già pronto, Leao intoccabile”

Questa scelta, se confermata, segnerebbe un cambio di rotta per il Milan , che affiderebbe la sua area sportiva a una figura di grande esperienza nel mercato, ma anche reduce da un periodo turbolento nelle ultime stagioni bianconere. Un’incognita che divide tifosi e addetti ai lavori: sarà l’uomo giusto per rilanciare il club?

Ha poi aggiunto: "Ormai è il segreto di Pulcinella: l’ex bianconero è il prescelto di Furlani che, a sua volta è il favorito di patron Cardinale per gestire il carrozzone, con buona pace di Ibra che per la prima volta in carriera dovrà accettare di essere “uno tra i tanti”. Del resto lo pagano profumatamente, c’è di peggio. La scelta divide: l’ex Juve e Tottenham è l’uomo giusto? Sì, se avrà libertà di scelta, e a patto che non si faccia prendere la mano come nelle ultime stagioni bianconere. Pare che il suddetto abbia già scelto il tecnico: De Zerbi. Nel caso, bella mossa."