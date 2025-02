Biasin: “Il Milan ha bisogno di ordine e di un tecnico che non tolga Leao”

“Il masochismo di casa Milan — che con la Dinamo Zagabria crolla per colpa di Musah e Gabbia, a Rotterdam per colpa di Maignan, e nella partita di ritorno per colpa di Theo, e a Torino ancora per colpa di Maignan — sembra non aver fine. I rossoneri hanno bisogno come il pane di una dirigenza più ordinata, di un direttore sportivo che sappia il fatto suo e un tecnico… che finalmente capisca quanto sia sciocco levare Leao dal campo.”