Biasin: “Il Como ha perso con il Milan e si sono moltiplicati gli spernacchiatori”

Biasin ha inoltre riservato una parte del suo editoriale allo sfogo di Cesc Fabregas dopo la partita contro il Milan. L’ex centrocampista, ora allenatore, non ha nascosto la sua delusione nel post-gara, esprimendo il proprio disappunto per alcuni episodi che hanno segnato l’incontro:

"Il Como ha perso con il Milan e si sono moltiplicati gli spernacchiatori: “Fabregas ha gli stessi punti del Verona, altro che grande calcio”. Ci permettiamo di essere diretti: chi pensa a codesta maniera ragiona come un australopiteco. Ai tempi del calcio degli australopitechi certi ragionamenti avevano grande senso, oggi no. Il Verona sta facendo benissimo per quel che può fare e, infatti (grattarsi dalle parti del Bentegodi) è probabile che arrivi la salvezza.

Questo non significa che Fabregas non abbia meriti che solo un cieco non riesce a vedere. I punti raccolti sono meno rispetto al gioco espresso, ma la valorizzazione dei giocatori è clamorosa e il dato di fatto è che anche il Como (grattarsi in riva al Lario) si salverà. A quel punto il progetto crescerà ulteriormente - non è certo ma noialtri scommettiamo volentieri - e a quel punto vedremo se gli australopitechi andranno in giro brandendo la mazza o torneranno silenti nelle caverne".