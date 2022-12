Berlusconi sulle critiche per la battuta: “Li compiango per il poco umorismo”

Oggi è diventato virale un video in cui Silvio Berlusconi, presidente del Monza, prometteva ai propri giocatori un carico di "tro*e" in caso di vittoria contro il Milan o un'altra grande squadra per motivarli. Una battuta in pieno stile berlusconiano, ma che stavolta non ha raccolto troppo consenso. Da quel momento si sono scatenate le critiche per il commento sessista del numero uno monzese.