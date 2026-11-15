Mancini convoca Cisse: contro il Belgio titolare? Le statistiche sui gol che fanno davvero impressione

I convocati di Roberto Mancini per Belgio-Italia e le possibilità dal primo minuto per Alphadjo Cisse: ecco come può giocare e le statistiche in Serie A

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Genoa-Milan 1-2, le reazioni social dei tifosi rossoneri

Genoa-Milan 1-2, le reazioni social dei tifosi rossoneri: "Gigantesco Pulisic". Ma sui cambi di Amorim ...

Questa sera sfida importantissima per l'Italia che contro il Belgio si gioca la testa del Gruppo A della Nations League (serve una vittoria per avere la certezza matematica del primo posto). Ecco i convocati del commissario tecnico Roberto Mancini.

  • Portieri: Marco Carnesecchi, Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario.
  • Difensori: Honest Ahanor, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco, Daniele Ghilardi, Michael Kayode, Marco Palestra, Giorgio Scalvini.
  • Centrocampisti: Nicolò Barella, Alphadjo Cisse, Issa Doumbia, Nicolò Fagioli, Mattia Liberali, Niccolò Pisilli, Alessandro Romano, Sandro Tonali.
  • Attaccanti: Pio Esposito, Luca Koleosho, Gianluca Scamacca, Antonio Vergara.

Verso il debutto in Nazionale: le possibilità per Alphadjo Cisse

Visto anche l'infortunio di Cambiaghi ci sono alte possibilità che Cisse possa giocare dal primo minuto o quantomeno a partita in corso. Sarebbe il debutto assoluto per il talento che ha stregato il Milan in questo inizio stagionale con numeri fantastici. Tripletta in Europa League e statistiche impattanti in Serie A (i dati dal sito Sofascore):
  • Presenze: 9.
  • Partite da titolare: 5.
  • Minuti totali giocati: 411.
  • Gol: 5.
  • Gol attesi (xG): 2,25.
  • Frequenza gol (in minuti): ogni 82 min.
  • Percentuale realizzativa: 38%.
  • Tiri totali a partita: 1,4.
  • Tiri in porta a partita: 0,8.
  • Assist: 0.
  • Assist attesi (xA): 0,26.
  • Grandi occasioni create: 1.
  • Tocchi a partita: 28,2.
  • Passaggi riusciti a partita: 14,6 (85%).
  • Duelli totali vinti a partita: 2,1 (35%).
  • Dribbling riusciti a partita: 0,6 (31%).

I numeri da bomber e il ruolo tattico nell'Italia di Mancini

Ovviamente le statistiche che più impressionano sono sui gol segnati: 5 in campionato con un'incredibile percentuale realizzativa del 38% e un gol messo a segno ogni 82 minuti. Numeri da vero bomber e killer d'area di rigore, nonostante il suo ruolo primario sia quello di trequartista nel Milan.
Mancini convoca Cisse: contro il Belgio titolare? Le statistiche sui gol che fanno davvero impressione

Con l'Italia probabile possa essere schierato esterno d'attacco del tridente, a sinistra per sfruttare il suo piede destro quando rientra al centro del campo. Tutti abbiamo apprezzato le qualità balistiche eccezionali di Cisse in questo inizio stagionale con il Milan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti