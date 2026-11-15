Mancini convoca Cisse: contro il Belgio titolare? Le statistiche sui gol che fanno davvero impressione

Questa sera sfida importantissima per l'Italia che contro il Belgio si gioca la testa del Gruppo A della Nations League (serve una vittoria per avere la certezza matematica del primo posto). Ecco i convocati del commissario tecnico Roberto Mancini.

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Portieri: Marco Carnesecchi, Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario.

Marco Carnesecchi, Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario. Difensori: Honest Ahanor, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco, Daniele Ghilardi, Michael Kayode, Marco Palestra, Giorgio Scalvini.

Honest Ahanor, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco, Daniele Ghilardi, Michael Kayode, Marco Palestra, Giorgio Scalvini. Centrocampisti: Nicolò Barella, Alphadjo Cisse , Issa Doumbia, Nicolò Fagioli, Mattia Liberali, Niccolò Pisilli, Alessandro Romano, Sandro Tonali.

Nicolò Barella, , Issa Doumbia, Nicolò Fagioli, Mattia Liberali, Niccolò Pisilli, Alessandro Romano, Sandro Tonali. Attaccanti: Pio Esposito, Luca Koleosho, Gianluca Scamacca, Antonio Vergara.

Verso il debutto in Nazionale: le possibilità per Alphadjo Cisse

Presenze: 9.

9. Partite da titolare: 5.

5. Minuti totali giocati: 411.

411. Gol: 5.

5. Gol attesi (xG): 2,25.

2,25. Frequenza gol (in minuti): ogni 82 min.

ogni 82 min. Percentuale realizzativa: 38%.

38%. Tiri totali a partita: 1,4.

1,4. Tiri in porta a partita: 0,8.

0,8. Assist: 0.

0. Assist attesi (xA): 0,26.

0,26. Grandi occasioni create: 1.

1. Tocchi a partita: 28,2.

28,2. Passaggi riusciti a partita: 14,6 (85%).

14,6 (85%). Duelli totali vinti a partita: 2,1 (35%).

2,1 (35%). Dribbling riusciti a partita: 0,6 (31%).

I numeri da bomber e il ruolo tattico nell'Italia di Mancini

Visto anche l'infortunio dici sono alte possibilità chepossa giocare dal primo minuto o quantomeno a partita in corso. Sarebbe il debutto assoluto per il talento che ha stregato ilin questo inizio stagionale con numeri fantastici. Tripletta ine statistiche impattanti in(i dati dal sito):Ovviamente le statistiche che più impressionano sono sui gol segnati:con un'incredibile percentuale realizzativa dele un gol messo a segno ogni. Numeri da vero bomber e killer d'area di rigore, nonostante il suo ruolo primario sia quello di trequartista nel

Con l'Italia probabile possa essere schierato esterno d'attacco del tridente, a sinistra per sfruttare il suo piede destro quando rientra al centro del campo. Tutti abbiamo apprezzato le qualità balistiche eccezionali di Cisse in questo inizio stagionale con il Milan.