Mancini convoca Cisse: contro il Belgio titolare? Le statistiche sui gol che fanno davvero impressione

I convocati di Roberto Mancini per Belgio-Italia e le possibilità dal primo minuto per Alphadjo Cisse: ecco come può giocare e le statistiche in Serie A
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Questa sera sfida importantissima per l'Italia che contro il Belgio si gioca la testa del Gruppo A della Nations League (serve una vittoria per avere la certezza matematica del primo posto). Ecco i convocati del commissario tecnico Roberto Mancini.
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- Portieri: Marco Carnesecchi, Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario.
- Difensori: Honest Ahanor, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco, Daniele Ghilardi, Michael Kayode, Marco Palestra, Giorgio Scalvini.
- Centrocampisti: Nicolò Barella, Alphadjo Cisse, Issa Doumbia, Nicolò Fagioli, Mattia Liberali, Niccolò Pisilli, Alessandro Romano, Sandro Tonali.
- Attaccanti: Pio Esposito, Luca Koleosho, Gianluca Scamacca, Antonio Vergara.
Verso il debutto in Nazionale: le possibilità per Alphadjo CisseVisto anche l'infortunio di Cambiaghi ci sono alte possibilità che Cisse possa giocare dal primo minuto o quantomeno a partita in corso. Sarebbe il debutto assoluto per il talento che ha stregato il Milan in questo inizio stagionale con numeri fantastici. Tripletta in Europa League e statistiche impattanti in Serie A (i dati dal sito Sofascore):
- Presenze: 9.
- Partite da titolare: 5.
- Minuti totali giocati: 411.
- Gol: 5.
- Gol attesi (xG): 2,25.
- Frequenza gol (in minuti): ogni 82 min.
- Percentuale realizzativa: 38%.
- Tiri totali a partita: 1,4.
- Tiri in porta a partita: 0,8.
- Assist: 0.
- Assist attesi (xA): 0,26.
- Grandi occasioni create: 1.
- Tocchi a partita: 28,2.
- Passaggi riusciti a partita: 14,6 (85%).
- Duelli totali vinti a partita: 2,1 (35%).
- Dribbling riusciti a partita: 0,6 (31%).
I numeri da bomber e il ruolo tattico nell'Italia di ManciniOvviamente le statistiche che più impressionano sono sui gol segnati: 5 in campionato con un'incredibile percentuale realizzativa del 38% e un gol messo a segno ogni 82 minuti. Numeri da vero bomber e killer d'area di rigore, nonostante il suo ruolo primario sia quello di trequartista nel Milan.
Con l'Italia probabile possa essere schierato esterno d'attacco del tridente, a sinistra per sfruttare il suo piede destro quando rientra al centro del campo. Tutti abbiamo apprezzato le qualità balistiche eccezionali di Cisse in questo inizio stagionale con il Milan.
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